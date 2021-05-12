Миллион рублей в лотерею выиграл IT-специалист из Свердловской области

Миллион рублей в лотерею выиграл IT-специалист из Свердловской области
Миллион рублей в лотерею выиграл IT-специалист из Свердловской области
Сегодня, 22:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Аналитик данных IT-технологий Роман Ураев участвует в лотереях совместно с родителями. Семья из Туринского района выиграла один миллион рублей в 1369-м тираже «Русского лото», сообщает пресс-служба «Столото».

По словам Романа, билет проверяли родители, поскольку сам мужчина в тот момент находился в отъезде. Новость о том, что семья выиграла, он узнал по телефону.

После того как увидели сумму, мы поняли — интуиция не подвела,рассказал Роман.

Семья планирует потратить выигранные деньги на подарки друг другу, а основная часть пойдет на саморазвитие и здоровье.

Фото:пресс-служба «Столото»

Напомним, в апреле стало известно, что подаренный лотерейный билет принес жительнице Нижнего Тагила удачу и выигрыш в размере одного миллиона рублей.

Материалы по теме:
Свердловская областьпобедалотереявыигрыш
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы