Миллион рублей в лотерею выиграл IT-специалист из Свердловской области

По словам Романа, билет проверяли родители, поскольку сам мужчина в тот момент находился в отъезде. Новость о том, что семья выиграла, он узнал по телефону.
После того как увидели сумму, мы поняли — интуиция не подвела,рассказал Роман.
Семья планирует потратить выигранные деньги на подарки друг другу, а основная часть пойдет на саморазвитие и здоровье.
Напомним, в апреле стало известно, что подаренный лотерейный билет принес жительнице Нижнего Тагила удачу и выигрыш в размере одного миллиона рублей.