Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Кириенко

Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Кириенко
Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Кириенко
Сегодня, 00:32ОбществоФото: kremlin.ru
На III съезде российской организации «Знание», прошедшем в Москве, утвердили новое руководство общества.

Возглавил наблюдательный совет организации первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Генеральным директором избрали Максима Древаля, основателя холдинга «Нетология-групп» и победителя конкурса «Лидеры России. Политика», пишут Новые известия.

В роли заместителей председателя совета выступят помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.

На съезде российской организации «Знание», который состоялся в среду, собрался 191 участник из 83 субъектов РФ.

Надо сказать, что «Знание» работает с 2016 года и является общественной некоммерческой организацией.

В марте текущего года Максим Древаль выступил с инициативой о создании современной технологичной платформы знаний, основанной на опыте просвещения и традициях СССР. Президент РФ одобрил это предложение. В послании Федеральному собранию 21 апреля он сказал, что организацию «Знание» нужно перезапустить и платформа для нее должна стать цифровой.

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