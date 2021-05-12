Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Кириенко

Возглавил наблюдательный совет организации первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Генеральным директором избрали Максима Древаля, основателя холдинга «Нетология-групп» и победителя конкурса «Лидеры России. Политика», пишут Новые известия.
В роли заместителей председателя совета выступят помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.
На съезде российской организации «Знание», который состоялся в среду, собрался 191 участник из 83 субъектов РФ.
Надо сказать, что «Знание» работает с 2016 года и является общественной некоммерческой организацией.
В марте текущего года Максим Древаль выступил с инициативой о создании современной технологичной платформы знаний, основанной на опыте просвещения и традициях СССР. Президент РФ одобрил это предложение. В послании Федеральному собранию 21 апреля он сказал, что организацию «Знание» нужно перезапустить и платформа для нее должна стать цифровой.