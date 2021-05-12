Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Кириенко

В марте текущего года Максим Древаль выступил с инициативой о создании современной технологичной платформы знаний, основанной на опыте просвещения и традициях СССР. Президент РФ одобрил это предложение. В послании Федеральному собранию 21 апреля он сказал, что организацию «Знание» нужно перезапустить и платформа для нее должна стать цифровой.