Подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом

Подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом
Подготовка к очистке Черноисточинского пруда началась под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Подготовка к очистке Черноисточинского пруда была начата под Нижним Тагилом. Там проложена временная дорога для пульпопровода и будет организована площадка складирования донных отложений.

Протяженность дороги составляет 2,5 километра, на ней планируется оборудовать пульпопровод, с помощью которого из пруда откачиваются донные отложения. Однако пульпопровод идет не только по земле: 3,3 километра он будет плавучим.

Пластиковый пульпопровод пойдет диаметром 500 миллиметров, общая длина будет порядка 6 километров,подчеркнули специалисты МУП «Тагилдорстрой».

Со дна пульпа поднимается земснарядом, а откачивать массу из пруда в общей сложности будут две буферные перекачивающие станции.

На данный момент была расчищена территория, на которую укладывается геотекстиль. Чтобы не попасть в почву, грязная вода будет уходить на подстилающий слой — геомембрану.

Эти иловые отложения у нас лежат на площадке до 2023 года, потом они высыхают, вымерзают и геотубы распарываются, и эта чистая земля передаётся на благоустройство города,отмечают специалисты.

Использованные геотубы будут утилизированы. Планируется, что после завершения очистки земля, освоенная для производства, будет восстановлена. Также в пруд выпустят 380 тысяч мальков пеляди, пишет ИА «Все новости».

Напомним, работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Свердловская область на федеральном уровне получила одобрение по очистке донных отложений Черноисточинского пруда. Сумма вложений составляет 450 миллионов рублей. Завершение планируется к 2023 году.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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