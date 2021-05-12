«Продавал» нож Николая ll: тагильчанин подозревается в мошенничестве на сайте «Авито»

О том, что денежные средства были похищены через сайт «Авито», сообщил 34-летний житель Саранска. Он рассказал, что хотел приобрести сувенирный нож Николая ll 1 870 года. Связавшись с продавцом, уралец перевел ему семь тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.