«Продавал» нож Николая ll: тагильчанин подозревается в мошенничестве на сайте «Авито»

«Продавал» нож Николая ll: тагильчанин подозревается в мошенничестве на сайте «Авито»
«Продавал» нож Николая ll: тагильчанин подозревается в мошенничестве на сайте «Авито»
Сегодня, 20:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила задержан сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД России по Саранску по подозрению в мошенничестве через сайт объявлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Мордовия.

О том, что денежные средства были похищены через сайт «Авито», сообщил 34-летний житель Саранска. Он рассказал, что хотел приобрести сувенирный нож Николая ll 1 870 года. Связавшись с продавцом, уралец перевел ему семь тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

В результате полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Нижнего Тагила, который был задержан и доставлен в Мордовию.

Тагильчанин рассказал, что сувенирного ножа у него никогда не было, а объявление размещено с целью похитить денежные средства.

Напомним, 12 мая стало известно, что в первые три месяца 2021 года 1,6 тысячи жителей Свердловской области стали жертвами мошенников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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