С профессиональным праздником поздравил медсестер главврач ДГБ Нижнего Тагила

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Это послужило поводом еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинская сестра — это, наверное, самый близкий и родной человек для врача, без которого сложно себе представить лечебный процесс.
Главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов поздравил медицинских сестер с их профессиональным праздником и вручил грамоты медицинского учреждения.
Медицинская сестра — это достойная, уважаемая и очень сложная профессия. Дорогие наши медсестры, большое спасибо вам за то, что посвятили себя работе с детьми, спасибо за преданность делу, сказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Он отметил, что в борьбе с коронавирусом медицинские сестры принимают самое прямое участие, вкладывая в работу весь свой опыт и профессионализм, решимость и ответственность. В этот день всем медицинским сестрам главврач пожелал крепкого здоровья, терпения, уважения и семейного благополучия.