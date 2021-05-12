С профессиональным праздником поздравил медсестер главврач ДГБ Нижнего Тагила

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Это послужило поводом еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинская сестра — это, наверное, самый близкий и родной человек для врача, без которого сложно себе представить лечебный процесс.