Смертность в 1,7 раза превысила рождаемость в Свердловской области в начале года

За первые три месяца 2021 года в Свердловской области родилось 10 411 детей, а умерло 17 757 человек, что в 1,7 раза больше, следует из данных Свердловскстата.
Таким образом, в первые три месяца этого года скончалось свердловчан больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году в первом квартале умерли 14 795 жителей).
В целом в регионе зафиксирована естественная убыль населения. В январе - марте она составила 7 346 человек, хотя за тот же период прошлого года эта цифра составляла 4 346.
Напомним, количество свердловчан с доходом ниже прожиточного минимума выросло за 2020 год. За 12 месяцев показатель увеличился почти на пять тысяч человек.