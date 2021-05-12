Смертность в 1,7 раза превысила рождаемость в Свердловской области в начале года

Смертность в 1,7 раза превысила рождаемость в Свердловской области в начале года
Смертность в 1,7 раза превысила рождаемость в Свердловской области в начале года
Сегодня, 11:37ОбществоФото: Евгения Гаева
В первом квартале 2021 года смертность на Среднем Урале в 1,7 раза превысила рождаемость. С января по март умерло свыше 17 тысяч свердловчан.

За первые три месяца 2021 года в Свердловской области родилось 10 411 детей, а умерло 17 757 человек, что в 1,7 раза больше, следует из данных Свердловскстата.

Таким образом, в первые три месяца этого года скончалось свердловчан больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году в первом квартале умерли 14 795 жителей).

В целом в регионе зафиксирована естественная убыль населения. В январе - марте она составила 7 346 человек, хотя за тот же период прошлого года эта цифра составляла 4 346.

Напомним, количество свердловчан с доходом ниже прожиточного минимума выросло за 2020 год. За 12 месяцев показатель увеличился почти на пять тысяч человек.

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