Список «склонных к нарушению дисциплины» подростков составят в Мурманской области

Министерство образования Мурманской области обязало подведомственные учреждения составить список учащихся и выпускников учебных заведений, которые могут быть склонны к нарушению общественного порядка и закона, а также агрессии, сообщают «Новые известия».
Об этом говорится в приказе регионального ведомства.
В списки уже попали юные жители Мурманска, кто когда-либо высказывал мысли о суициде, а также те, кто приносил в учебные заведения оружие.
При этом на сайте министерства руководителям учреждений было предложено пройти по ссылке, куда необходимо внести данные учащихся. Однако, как только о документе узнала общественность, она была удалена из открытого доступа.
Несмотря на это, местный оппозиционер Леонид Волков успел сделать скриншот таблицы с именами подростков. По его данным, в список попали и те, кто принимал участие в акциях в поддержку Навального.
Напомним, что 11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек 8 детей и 1 учитель. 19-летний стрелок — бывший ученик гимназии задержан. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ход расследования взял на контроль Бастыркин.