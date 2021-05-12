Список «склонных к нарушению дисциплины» подростков составят в Мурманской области

Список «склонных к нарушению дисциплины» подростков составят в Мурманской области
Список «склонных к нарушению дисциплины» подростков составят в Мурманской области
Сегодня, 12:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После стрельбы в гимназии Казани список «склонных к нарушению дисциплины» подростков — школьников и студентов составят в Мурманской области.

Министерство образования Мурманской области обязало подведомственные учреждения составить список учащихся и выпускников учебных заведений, которые могут быть склонны к нарушению общественного порядка и закона, а также агрессии, сообщают «Новые известия».

Об этом говорится в приказе регионального ведомства.

В списки уже попали юные жители Мурманска, кто когда-либо высказывал мысли о суициде, а также те, кто приносил в учебные заведения оружие.

При этом на сайте министерства руководителям учреждений было предложено пройти по ссылке, куда необходимо внести данные учащихся. Однако, как только о документе узнала общественность, она была удалена из открытого доступа.

Несмотря на это, местный оппозиционер Леонид Волков успел сделать скриншот таблицы с именами подростков. По его данным, в список попали и те, кто принимал участие в акциях в поддержку Навального.

Напомним, что 11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек 8 детей и 1 учитель. 19-летний стрелок — бывший ученик гимназии задержан. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ход расследования взял на контроль Бастыркин.

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