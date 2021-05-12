Закрытие моста, пожар на НТМК и застрявшая девочка. Итоги дня в Свердловской области

12 мая около 4 часов утра в Нижнем Тагиле был закрыт на реконструкцию мост на улице Циолковского. Из-за изменения схемы движения транспорт встал в большие пробки. Так, затор наблюдался на улице Октябрьской Революции со стороны Циолковского, на улице Садовая от Кулинарного техникума до поворота на Ленина. Кроме того, пробки растянулись на улице Ленина почти до Драмтеатра. Со стороны объезда по Лебяжке автомобили встали на улицах Вогульская, Ермака и Красноармейская. Улицы Кушвинская и Бондина перешли на одностороннее движение, регулирующими перекрестками стали Кулибина — Фестивальная и Восточная — Фестивальная. Жители города отметили, что на остановках общественного транспорта народа было больше, чем обычно, а автобусы проезжали мимо, так как к них не было свободных мест. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила посоветовали горожанам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, либо объединяться в группы для совместных поездок.
На территории Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. Дым было видно из разных районов города. В пресс-службе предприятия сообщили, что произошло возгорание пека в смолопекококсовом цехе, оно было ликвидировано в течение 10 минут. В происшествии пострадавших нет. В лаборатории окружающей среды НТМК проведены замеры воздуха. Выяснилось, что превышений содержания вредных веществ не зафиксировано.
Девочку, застрявшую между деревьев на улице Пархоменко, 20 в Нижнем Тагиле, достали сотрудники Центра защиты населения с помощью гидравлического инструмента. Во время прогулки ее нога попала в расщелину стволов. У нее не получилось выбраться самостоятельно. Помощь медиков девочке не понадобилась.
Фейк с просьбой о переливании IV отрицательной группы крови распространялся через чаты родителей в Нижнем Тагиле. В сообщении указывалось, что помощь нужна мальчику, который попал в аварию. Однако оказалось, что эта информация не соответствует действительности. В Областной детской клинической больнице сообщили, что в медучреждении действительно находится ребенок, который пострадал в ДТП, но у него другая группа крови.