Банк Хоум кредит сообщил о снижении ставок по кредитам наличными на 8 п. п.

Банк Хоум Кредит сообщил о снижении ставок по кредитам наличными. Об этом стало известно 11 мая 2022 года. Такое решение банка вызвано понижением ключевой ставки Центробанка России.

Аналитики уверены, что это только начало массового снижения ставок и в скором времени стоит ждать выгодных предложений от других банков, пишут newizv.ru. Сегодня стало известно, что Банк Хоум Кредит снизил ставки по кредитам наличными сразу на восемь п. п. Теперь минимально возможная ставка упала до 11,9% годовых. Глава департамента необеспеченного кредитования банка Оксана Байда рассказала, что такое изменение условий оформления кредитов вызвано понижением ключевой ставки ЦБ РФ. Стоит отметить, что 29 апреля регулятор объявил о понижении ключевой ставки на три п. п., до 14%. Это решение оказало прямое влияние на снижение стоимости денег в экономике и привело к улучшению условий выдачи займов. В итоге несколько крупных отечественных кредитных организаций уже изменили условия кредитования, сделав их более выгодными для клиентов, а другие банки планируют снизить свои ставки в скором времени.

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