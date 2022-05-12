Федоров опроверг слухи об интересе со стороны "Детройта".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что чемпионом мира в составе сборной России активно интересуются клубы НХЛ.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на Sport24, действующий наставник московских армейцев Сергей Федоров не собирается покидать свой пост в ближайшие два года, на которые рассчитан его контракт с красно-синими. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что чемпионом мира в составе сборной России активно интересуются клубы НХЛ, в частности, "Детройт Ред Уингз", с которым Федоров выигрывал Кубок Стэнли. Добавим, что работа в ЦСКА является тренерским дебютом для серебряного и бронзового призера Олимпийских игр. В свой первый год он смог добиться максимального результата с клубом, выиграв Кубок Гагарина. Также одним из главных кандилатов на пост главного тренера "Красных крыльев" называют бывшего партнера Федорова по команде и по сборной - Игоря Ларионова.

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