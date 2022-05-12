Инсталляцию бабушки с советским флагом построил на своем участке житель Камышлова

Инсталляцию бабушки с советским флагом построил на своем участке житель Камышлова
Инсталляцию бабушки с советским флагом построил на своем участке житель Камышлова
Сегодня, 08:55ОбществоФото: скриншот видео Telegram-канал «Лампа»
Житель Камышлова соорудил на своем участке инсталляцию бабушки, которая вышла к украинским военным с Советским флагом.

Произведение появилось возле дома одного из местных жителей на улице Карла Маркса. На кадрах рядом с бабушкой сидит военный с автоматом и георгиевской лентой на груди, пишет Telegram-канал «Лампа»

Соседи заявляют, что создатель инсталляции является местной знаменитостью и уже не впервые удивляет, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее граффити с украинской бабушкой появилось на улице Космонавстов в Нижнем Тагиле. В ее руках находится знамя победы. Пенсионерка приняла служащих ВСУ за солдат из России и вышла встречать их с советским флагом. Однако военные отобрали его и стали затаптывать. Бабушка в ответ стала объяснять, насколько он важен, и отказалась от помощи.

Сюжеты:
Новости УрФО
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