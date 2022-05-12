Инсталляцию бабушки с советским флагом построил на своем участке житель Камышлова

Напомним, ранее граффити с украинской бабушкой появилось на улице Космонавстов в Нижнем Тагиле. В ее руках находится знамя победы. Пенсионерка приняла служащих ВСУ за солдат из России и вышла встречать их с советским флагом. Однако военные отобрали его и стали затаптывать. Бабушка в ответ стала объяснять, насколько он важен, и отказалась от помощи.