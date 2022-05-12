Какую технику и оружие использует Россия в ходе спецоперации на Украине

Россия использует в спецоперации как проверенные временем комплексы, так и новинки вооружения, о происхождении и «начинке» которых остается только догадываться. Данные по некоторым видам техники останутся засекреченными еще долгое время. Издание «Новые известия» рассказало, какое оружие было использовано силами РФ на Украине впервые, а какие боевые единицы наводят страх на противников, из-за чего последние всячески пытаются дискредитировать наше оружие и армию и создают о них фейки.
Легендарный танк Т-90, который был самой продаваемой моделью в мире в начале XX века, участвует в спецоперации на Украине прямиком с «Уралвагонзавода» Нижнего Тагила. Эта боевая машина зарекомендовала себя не только как надежный и современный вид оружия, но и как высокоточный. В настоящий момент в спецоперации участвуют несколько модернизированных Т-90.
152-мм разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Впервые поступила на вооружение еще советской армии в 1989 году и до сих пор удерживает свои позиции. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии и миномётов, танков и другой броневой техники, противотанковых средств, солдат, средств ПВО и ПРО, пунктов управления. Данная самоходная гаубица может вести огонь как по открытым, так и по невидимым целям, будучи расположенной в горных условиях и на закрытых позициях.
Проверенная временем боевая машина, разработанная в 50-е годы прошлого века. Стал самым массовым истребителем третьего поколения. Выпускался в СССР до 1985 года.
Многоцелевой истребитель четвертого поколения. Поздняя модификация МиГ-29СМТ зарекомендовали себя на «отлично» во время спецоперации в Сирии. Эти летательные аппараты доказали свою надежность и эффективность, нанося удары по объектам противника и автономно, и совместно с самолетами СУ. Последняя разработка на базе этого истребителя — МиГ-35.
Система залпового огня 122-мм калибра для поражения открытой и укрытой живой силы, техники и артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов. Располагается на Уралах и КамАЗах. Состоит на вооружении с 1963 года. Для залпа имеет в наличии 40 снарядов. Может поразить цель в 42 км от себя.
Системы залпового огня, разработка ведется с 2012 года для замены «Града» и «Смерча». Основным отличием является от вышеназванных то, что данная установка имеет ГЛОНАСС-навигатор и новый компьютеризированный баллистический вычислитель, что позволяет вести огонь в автоматическом режиме. В связи с этим увеличена точность и дальность стрельбы, поэтому система по праву считается вершиной реактивной артиллерии российской армии. По массовости система может соперничать с автоматом Калашникова — переносит мороз и жару в температурном диапазоне от –40°С до +50°С и может работать в условиях практически 100% влажности. Превосходит боевую мощь «Града» в четыре раза. По дальности стрельбы «Торнадо» превосходит американские аналоги MLRS и HIMARS.
Разработка российских ученых 2001 года. Огнеметная система создана для поддержки пехоты и бронетанковых соединений. Базой для системы послужил тагильский Т-72. Считается одной из самых смертоносных систем в мире и не имеет аналогов.
220-мм реактивная система залпового огня родом из далекого СССР. На вооружение была принята в 1975 году. Внутри «Урагана» 16 снарядов, которые вылетают за 20 секунд. Боевой расчет — четыре человека. В истории современной России «Ураган» стоял на вооружении артиллерийских бригад общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий.
Родоначальник «Торнадо», 300-мм реактивная система залпового огня. Его использовали на Украине в 2014 году, в зоне Нагорного Карабаха в 2020 году и вовремя специальной военной операции ВС РФ на Украине в 2022 году.
Фугасная авиационная бомба, предназначенная для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, техники, живой силы противника и военно-полевых сооружений. Использовалась со времен СССР.
Представитель российского оперативно-тактического ракетного комплекса, предназначенный для уничтожения ПФО и ПРО противника. Дальность действия — до 500 км. Впервые знакомство с «Искандерами» у мирового сообщества произошло в 1999 году.
Универсальный летальный аппарат для круглосуточного использования. Собирается в Ростове и поставляется для нужд Минобороны РФ, а также на экспорт. Используется для уничтожения техники противника, десантирования и огневой поддержки сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
Глубокая модернизация вертолета Ми-8. Многоцелевой вертолет совершил первый полет в 1981 году. На вертолет в отличие от Ми-8 установлены более мощные двигатели, другой главный редуктор и хвостовой винт от Ми-14.
Легендарный российский вертолет, который используется для поражения бронированной и небронированной техники, солдат и воздушных судов. Является потомком Ка-50 «Черная акула». В 2022 году российские военные использовали данный вертолет во время спецоперации.
Родом из СССР. В настоящее время модернизирован. До 2027 года на вооружении будет состоять 98 данных летательных аппаратов. «Ночной охотник» использовался во время спецоперации на Украине в 2022 году для уничтожения бронетехники ВСУ.
Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Используется для завоевания господства в небе. Способен уничтожать воздушные цели днем и ночью. В учебных боях доказал превосходство над американскими F-16 и F-15 °C/D Eagle и перспективными европейскими разработками. Применялся в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ударов по целям в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 километров от линии фронта. Высокие боевые качества самолета поколения 4 ++ позволяют выполнять задачи без сопровождения истребителями прикрытия. Су-34 может вести бой с любыми существующими истребителями противника на равных. Применялся российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине.
Крылатые ракеты российского производства. Тактико-технические характеристики неизвестны.
Фейк: ВС РФ обстреляли украинские города из Новороссийска этими ракетами. Реальность: ролик, пересылаемый в интернете, запечатлел пуск салюта с музейного корабля «Михаил Кутузов» — выстрелы летят с задней части корабля, а «калибры» оборудованы шахтами спереди.
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс, впервые использованный во время спецоперации на Украине 18 марта 2022 года. Имеет точечную систему наведения — в частности, поразил один из подземных складов ракет и авиационных боеприпасов 136-го центра обеспечения ракетами и боеприпасами ВСУ Украины в Ивано-Франковской области. Является аналогом «Искандера».
Российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Разработана АО «ВПК «НПО машиностроения» из Реутова. Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон» и должна заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».
Средневысотный «беспилотник» РФ, который имеет высокую продолжительность полета и малый вес при большой грузоподъемности. Может нести четыре ракеты типа «воздух-земля».
Продукт концерна «Калашников». Способен с высоты поражать танки, атакуя их сверху. Дебютом аппарата стал бой в Киеве 12 марта 2022 года.
Бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение в 2013 году. Неуязвим для стрелкового оружия, в том числе пулеметов.
Украинские военные используют в системе вооружения своей армии не только советское наследие, но и западное оружие, что делает ВСУ одной из самых опасных европейских армий.
Противотанковый ракетный комплекс США, разрабатываемый с 1986 года в течение десяти лет. Использовался во время операций в Ираке. На Украину первые поставки были совершены в 2018 году. До января этого года было отправлено 377 пусковых устройств и 1200 ракет.
Турецкий «беспилотник"с четырьмя управляемыми снарядами. Может находится в воздухе сутки. Управляется на расстоянии до 150 км. Впервые использовался против курдов в 2014 году. На Украине ВСУ впервые использовали летательный аппарат против ДНР.
Тактический ракетный комплекс родом из СССР, снят с вооружения российской армии в 2019 году. Применялся армянской стороной вот время Второй войны в Карабахе.
Танк из Нижнего Тагила, разработанный на УВЗ в 1973 году. Украина модернизировала советскую машину, установив на нее приборы ночного видения, камеру заднего вида и зеркала. На вооружении ВСУ состоят с 2021 года. Всего у украинских военных было 47 единиц данной техники.
Харьковский конкурент тагильского Т-72. Основные недостатки данного танка — слетающие на ходу гусеницы, долгий прогрев и высокое потребление масла двигателем. Однако имеет несколько снарядов. Достаточно грузный и невостребованный агрегат.
Основной боевой танк ВСУ, разработанный на основе Т-80УД в Харькове. Состоит из российских комплектующих, что сильно осложнило в 2018 году оснащение армии Украины данными машинами. Серийное производство не удалось восстановить.
Украинская боевая машина пехоты, ставшая модернизированным вариантом советской БМП-1. Разрабатывалась в конце девяностых годов конструкторским бюро «Артиллерийское вооружение» в Киеве. Поставлялась в Грузию, Туркмению и Чад.
Бронетранспортер Украины нового поколения. Используется для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и огневой поддержки во время боя. Способен вести бой в различное время суток, разрабатывается Харьковским конструкторским бюро машиностроения с 2002 года. За первые две недели специальной военной операции российских войск на Украине с помощью БПЛА и высокоточного оружия уничтожили восемь таких машин, еще 14 захватили.
Комплексная модернизация советского БТР-70, производившаяся на Украине. Работы осуществлял Николаевский ремонтно-механический завод
Британский колесный бронетранспортер из 70-х годов. В 2014 году 75 данных машин было отправлено на Украину.
Бронетранспортер фирмы ADI из Австрии. Изначально предназначен для перевозки солдат. В 2022 году Украина получила 22 дизельные машины.
Украинская колёсная бронемашина с усиленной противоминной защитой. В ее основе лежит шасси МАЗ-5434. Разрабатывалась частной компанией «Українська бронетехніка». Бронирование производилось листами ARMOX 560 шведского производства. У вооруженных сил Украины было 200 таких машин.
Украинские боевые машины производства НПО «Практика. Изготавливается с 2015 года. В основе «Казака» лежит шасси грузовика Iveco Eurocargo 150 E28. Всего сухопутные войска получили 100 таких автомобилей, пограничники — 17.
Внедорожник из США с высокой проходимостью. По сути является военным Хаммером. На производстве с 1992 года. В 2015 году на Украину было доставлено 30 данных машин.
Полноприводный военный автомобиль Харьковского конструкторского бюро. На вооружении ВСУ состояло 25 данных машин.
Основой «Ольхи» стал советский «Смерч». Производят на Украине, а в 2016 прошли первые испытания. Дальность полета ракеты составляет 200 км, разработчиком является КБ «Луч».
Еще одна система производства Украины. В основе боевой части лежит система «Град». Находится на вооружении ВСУ с сентября 2021 года.