Какую технику и оружие использует Россия в ходе спецоперации на Украине

«Торнадо»

Системы залпового огня, разработка ведется с 2012 года для замены «Града» и «Смерча». Основным отличием является от вышеназванных то, что данная установка имеет ГЛОНАСС-навигатор и новый компьютеризированный баллистический вычислитель, что позволяет вести огонь в автоматическом режиме. В связи с этим увеличена точность и дальность стрельбы, поэтому система по праву считается вершиной реактивной артиллерии российской армии. По массовости система может соперничать с автоматом Калашникова — переносит мороз и жару в температурном диапазоне от –40°С до +50°С и может работать в условиях практически 100% влажности. Превосходит боевую мощь «Града» в четыре раза. По дальности стрельбы «Торнадо» превосходит американские аналоги MLRS и HIMARS.