Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроют, а грязь стекает под травмпункт

В Нижнем Тагиле на одну ночь будет перекрыт мост на улице Циолковского, под травмпункт на Вагонке течет грязь, а также стало известно, какие мероприятия пройдут в празднование 300-летия города. Об этих и других новостях за день читайте в подборке TagilCity.ru.

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