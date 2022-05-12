Названа сумма средней зарплаты медсестры в Свердловской области

В 2022 году было выложено свыше 550 вакансий для медсестер в регионе, большая их часть пришлась на Екатеринбург, Первоуральск и Нижний Тагил. Встречались и вакансии, согласно которым медсестрам предлагали переехать жить и работать в другие области.