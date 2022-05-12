Названа сумма средней зарплаты медсестры в Свердловской области. Её обнародовал сервис hh.ru.
По информации специалистов, медсестры относятся к дефицитным специалистам: в Свердловской области на одну вакансию медсестры на сегодняшний день приходится 1,6 резюме (норма 5-6 резюме).
В 2022 году было выложено свыше 550 вакансий для медсестер в регионе, большая их часть пришлась на Екатеринбург, Первоуральск и Нижний Тагил. Встречались и вакансии, согласно которым медсестрам предлагали переехать жить и работать в другие области.
Средний уровень зарплаты медсестер составил 34,9 тысячи рублей.
На сегодняшний день самая высокооплачиваемая вакансия медсестры предлагается в салоне красоты в Екатеринбурге. Медсестре обещают платить 150 тысяч рублей.