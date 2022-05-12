Объявлена отборочная программа на фестиваль уральского кино «Ойка»

Конкурсная программа делится на «документальное кино», «анимационное кино», «игровое кино» и «дебютное кино». Длительность фильма не более 35 минут. В каждую категорию участник может подать только один фильм, сообщили TagilCity.ru организаторы фестиваля.
В фестивале могут участвовать жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской области, а также Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханто-Мансийского автономных округов.
Сам фестиваль состоится в сентябре 2022 года.
Целью фестиваля является познать Урал через призму кинематографа и отразить в нем суть региона в наше время.
Заявку на участие в конкурсной программе можно заполнить здесь.