Объявлена отборочная программа на фестиваль уральского кино «Ойка»

Объявлена отборочная программа на фестиваль уральского кино «Ойка»
Объявлена отборочная программа на фестиваль уральского кино «Ойка»
Сегодня, 20:27ОбществоФото: 1МI
Уральцы смогут подать свой фильм на участие в фестивале «Ойка» до 20 июля 2022 года.

Конкурсная программа делится на «документальное кино», «анимационное кино», «игровое кино» и «дебютное кино». Длительность фильма не более 35 минут. В каждую категорию участник может подать только один фильм, сообщили TagilCity.ru организаторы фестиваля.

В фестивале могут участвовать жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской области, а также Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханто-Мансийского автономных округов.

Сам фестиваль состоится в сентябре 2022 года.

Целью фестиваля является познать Урал через призму кинематографа и отразить в нем суть региона в наше время.

Заявку на участие в конкурсной программе можно заполнить здесь.

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