После ДТП с погибшим ребенком в пермской полиции начата проверка

После ДТП с погибшим ребенком в пермской полиции начата проверка
После ДТП с погибшим ребенком в пермской полиции начата проверка
Сегодня, 21:08ОбществоФото: 1MI
После ДТП, в котором погиб ребенок, в полиции Березников Пермского края начата проверка. Об этом сообщили в СК по региону.

Причиной стали жалобы жителей на то, что полиция не реагировала на сообщения о пьяном водители еще до момента происшествия. После проведения проверки действиям полиции будет дана оценка.

Напомним, авария случилась 8 мая на улице Мира в Березниках. Пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика и его 18-летнего брата. Первый в результате погиб, а второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Машина проехала на красный сигнал светофора, сбила детей, а через несколько десятков метров врезалась в иномарку и вылетела на тротуар.

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