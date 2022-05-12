Суперфинал 4-го сезона конкурса “Лидеры России” стартует в Москве 26 мая

Суперфинал 4-го сезона конкурса “Лидеры России” стартует в Москве 26 мая
Суперфинал 4-го сезона конкурса “Лидеры России” стартует в Москве 26 мая
Сегодня, 18:40Общество
“Лидеры России” – флагманское направление проекта президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Суперфинал 4-го сезона конкурса пройдет в столичном Гостином дворе с 26 по 29 мая.

Жюри суперфинала предстоит оценить 300 участников, выбранных ранее из 180 000 подавших заявки. Каждый из них победил в одном из 7 направлений, среди которых “Наука”, “Информационные технологии”, “Культура”. Также отбирались управленцы в треке “Международный”, в котором могут участвовать иностранцы, как пишет ТАСС.

Суперфинал включает в себя деловые игры, а также другие формы групповой и индивидуальной работы. Кроме этого, суперфиналистов ждут интенсивный нетворкинг и решение подготовленных экспертами управленческих задач.

Уникальной возможностью, которую подарит суперфинал его участникам, будет общение с известными управленцами и экспертами в других областях.

Генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров считает, что разделение конкурса на узкие направления позволяет оценить компетенции управленцев именно по данным трекам. Что касается самих суперфиналистов, то они не только обучаются, но и работают над реальными проектами. Более того, 10 конкурсантов уже получили назначения на региональном и даже федеральном уровнях, и это еще до завершения суперфинала.

Отметил Комиссаров и трек “Международный”, благодаря которому в конкурсе могут принимать участие граждане других государств.

26 мая суперфиналистов ждут лекции, встречи с видными представителями своих отраслей, мастер-классы. Два следующих дня будут оценочными, а награждение победителей состоится 29 мая.

Всем участникам суперфинала вручат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. А победители получат уникальную возможность поработать под началом ведущих управленцев нашей страны.

Курируют конкурсные направления помощники президента РФ Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.

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