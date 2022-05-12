Суперфинал 4-го сезона конкурса “Лидеры России” стартует в Москве 26 мая

Генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров считает, что разделение конкурса на узкие направления позволяет оценить компетенции управленцев именно по данным трекам. Что касается самих суперфиналистов, то они не только обучаются, но и работают над реальными проектами. Более того, 10 конкурсантов уже получили назначения на региональном и даже федеральном уровнях, и это еще до завершения суперфинала.