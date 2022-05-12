Суперфинал 4-го сезона конкурса “Лидеры России” стартует в Москве 26 мая

Жюри суперфинала предстоит оценить 300 участников, выбранных ранее из 180 000 подавших заявки. Каждый из них победил в одном из 7 направлений, среди которых “Наука”, “Информационные технологии”, “Культура”. Также отбирались управленцы в треке “Международный”, в котором могут участвовать иностранцы, как пишет ТАСС.
Суперфинал включает в себя деловые игры, а также другие формы групповой и индивидуальной работы. Кроме этого, суперфиналистов ждут интенсивный нетворкинг и решение подготовленных экспертами управленческих задач.
Уникальной возможностью, которую подарит суперфинал его участникам, будет общение с известными управленцами и экспертами в других областях.
Генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров считает, что разделение конкурса на узкие направления позволяет оценить компетенции управленцев именно по данным трекам. Что касается самих суперфиналистов, то они не только обучаются, но и работают над реальными проектами. Более того, 10 конкурсантов уже получили назначения на региональном и даже федеральном уровнях, и это еще до завершения суперфинала.
Отметил Комиссаров и трек “Международный”, благодаря которому в конкурсе могут принимать участие граждане других государств.
26 мая суперфиналистов ждут лекции, встречи с видными представителями своих отраслей, мастер-классы. Два следующих дня будут оценочными, а награждение победителей состоится 29 мая.
Всем участникам суперфинала вручат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. А победители получат уникальную возможность поработать под началом ведущих управленцев нашей страны.
Курируют конкурсные направления помощники президента РФ Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, министр иностранных дел Сергей Лавров.