В финал Просветительских игр общества «Знание» вышли 528 учащихся

Завершился региональный этап первых Всероссийских просветительских игр для учеников старших классов, организованных обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В нем участвовали 100 тысяч старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений.

Как сообщает rostovgazeta.ru, по итогам регионального этапа в финал вышли 528 участников. Самые высокие результаты из них показала команда сообщества «Большая перемена», а в тройку лучших также вошли представители Архангельской, Волгоградской и Кировской областей. Все участники поедут на просветительский марафон «Новые горизонты», который состоится в Москве с 17 по 19 мая. По словам гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля, первый этап оказался очень насыщенным и показал, сколько в стране много увлеченных молодых людей, стремящихся к всестороннему развитию. 17 мая финалисты будут участвовать в интеллектуальной викторине, 18 мая — в чемпионате по скоростной сборке спилс-карт РФ и конкурсе социальных проектов. На третий день им предстоит пройти спортивные испытания. Итоги игр будут подведены 19 мая. Лучшие сборные смогут отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Участники финала получат бонусы на платформе «Другое дело», которые можно обменять на стажировки в ведущих компаниях России. Информационную поддержку марафону оказывает медиахолдинг 1MI.

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