В финал Просветительских игр общества «Знание» вышли 528 учащихся

В финал Просветительских игр общества «Знание» вышли 528 учащихся
В финал Просветительских игр общества «Знание» вышли 528 учащихся
Сегодня, 17:22ОбществоФото: znanierussia.ru
Завершился региональный этап первых Всероссийских просветительских игр для учеников старших классов, организованных обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В нем участвовали 100 тысяч старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений.

Как сообщает rostovgazeta.ru, по итогам регионального этапа в финал вышли 528 участников. Самые высокие результаты из них показала команда сообщества «Большая перемена», а в тройку лучших также вошли представители Архангельской, Волгоградской и Кировской областей. Все участники поедут на просветительский марафон «Новые горизонты», который состоится в Москве с 17 по 19 мая.

По словам гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля, первый этап оказался очень насыщенным и показал, сколько в стране много увлеченных молодых людей, стремящихся к всестороннему развитию.

17 мая финалисты будут участвовать в интеллектуальной викторине, 18 мая — в чемпионате по скоростной сборке спилс-карт РФ и конкурсе социальных проектов. На третий день им предстоит пройти спортивные испытания.

Итоги игр будут подведены 19 мая. Лучшие сборные смогут отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Участники финала получат бонусы на платформе «Другое дело», которые можно обменять на стажировки в ведущих компаниях России.

Информационную поддержку марафону оказывает медиахолдинг 1MI.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы