Впервые за 1,5 года на Урале не выявлено летальных случаев от ковида за сутки

Впервые за 1,5 года на Урале не выявлено летальных случаев от ковида за сутки
Впервые за 1,5 года на Урале не выявлено летальных случаев от ковида за сутки
Сегодня, 17:32ОбществоФото: pixabay.com
В последний раз ни одного летального случая за сутки в Свердловской области не было зарегистрировано в сентябре 2020 года.

Впервые за полтора года в Свердловской области не умер ни один ковидный пациент за сутки, сообщает региональный Роспотребнадзор. А за последние сутки подтвердилось 132 новых случая заболевания. Ни одного летального исхода за сутки в регионе не фиксировали с 28 сентября 2020 года.

За период со 2 по 8 мая 2022 года коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составил 0,88, темп прироста заболеваемости — 43,5%, охват тестированием населения методом ПЦР — 141,7 на 100 тысяч населения,рассказали в Роспотребнадзоре.

Всего в стране с момента появления ковида скончалось 376 тысяч человек.

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коронавируспандемия
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