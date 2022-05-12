Впервые за 1,5 года на Урале не выявлено летальных случаев от ковида за сутки

В последний раз ни одного летального случая за сутки в Свердловской области не было зарегистрировано в сентябре 2020 года.

Впервые за полтора года в Свердловской области не умер ни один ковидный пациент за сутки, сообщает региональный Роспотребнадзор. А за последние сутки подтвердилось 132 новых случая заболевания. Ни одного летального исхода за сутки в регионе не фиксировали с 28 сентября 2020 года. За период со 2 по 8 мая 2022 года коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составил 0,88, темп прироста заболеваемости — 43,5%, охват тестированием населения методом ПЦР — 141,7 на 100 тысяч населения,рассказали в Роспотребнадзоре. Всего в стране с момента появления ковида скончалось 376 тысяч человек.

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