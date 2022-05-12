Врачи Екатеринбурга спасли жизнь тагильчанке с редкой патологией

У женщины произошел разрыв аневризмы сонной артерии, сообщает пресс-служба СОКБ №1
На момент пребывания в операционной, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Как правило, такие пациенты умирают. Но в этот раз врачам удалось спасти жизнь тагильчанке.
В первый раз носовое кровотечение у 63-летней жительницы произошло осенью прошлого года. После исследования выяснилось, что у женщины новообразование в носоглотке.
Затем врачи увидели огромную аневризму, которая уже разорвалась. Экстренно медики смогли закупорить специальными спиралями —артерию выше и ниже аневризмы.
Спустя две недели женщину выписали.