Врачи Екатеринбурга спасли жизнь тагильчанке с редкой патологией

Врачи Екатеринбурга спасли жизнь тагильчанке с редкой патологией
Врачи Екатеринбурга спасли жизнь тагильчанке с редкой патологией
Сегодня, 15:27ОбществоФото: pixabay.com
63-летнюю тагильчанку спасли врачи больницы №1. Как правило, тяжелые пациенты с массивным кровотечением не выживают.

У женщины произошел разрыв аневризмы сонной артерии, сообщает пресс-служба СОКБ №1

На момент пребывания в операционной, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Как правило, такие пациенты умирают. Но в этот раз врачам удалось спасти жизнь тагильчанке.

В первый раз носовое кровотечение у 63-летней жительницы произошло осенью прошлого года. После исследования выяснилось, что у женщины новообразование в носоглотке.

Затем врачи увидели огромную аневризму, которая уже разорвалась. Экстренно медики смогли закупорить специальными спиралями —артерию выше и ниже аневризмы.

Спустя две недели женщину выписали.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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