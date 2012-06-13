Alfa Romeo покажет спорткупе 4C досрочно

Ожидается, что внешность модели останется такой же, как и у прототипа, а масса двухдверки составит около 850 килограммов. До «сотни» такая «Альфа» сможет разгоняться примерно за пять секунд. Alfa Romeo 4C возглавит линейку новых моделей моделей бренда, которые появятся в течение ближайших нескольких лет. В общей сложности марка намерена собрать 18 тысяч купе 4C. Стоимость каждой машины составит около 45 тысяч евро. Помимо этого, источники издания Autocar также подтвердили разработку семейства Giulia, преемника модели 159, которая будет выпускаться на двух заводах в мире и станет предназначаться для рынков США и Европы. Впоследствии в гамму добавятся пятидверная версия компакт-кара MiTo, преемник заднеприводного спорткара Spider, компактный кроссовер и флагманский седан 6C.