Депозитные вклады, векселя: как приумножить свои деньги?

Если говорить о депозитах, и вы хотите их себе открыть, то лучше всего открывать счет со сложными процентами. Такого рода депозиты не популярны в банковских учреждениях, но все же, в каждом втором банке они есть. Суть таких процентов заключается в том, что если в простом депозите проценты начисляются только на сумму вклада, то при сложных процентах начисляются на всю сумму.

К примеру, вы открыли депозитные вклады под сложный процент,десять тысяч рублей под десять процентов годовых, и через год у вас стало одиннадцать тысяч рублей, а десять процентов начисляются на эту же сумму и так дальше. А при простом депозите процент начисляется только на десять тысяч рублей каждый год. Лучше всего депозиты со сложными процентами открывать долгосрочными, чтобы к наступлению пенсии иметь свои собственные сбережения, и довольно приличные.

Существует еще один способ выгодного вложения денег – ценные бумаги или другими словами – фондовый рынок. На таких рынках акции могут расти в цене до ста процентов за один день. Здесь сделали состояние очень много людей. К примеру, от участия Сбербанка при покупке акций Опеля, акции в банке за три дня поднялись на тридцать шесть процентов.

Также, за счет новых технологий и всемирной паутины интернет, доступ к таким рынкам может иметь каждый человек, у которого есть доступ к сети.

Однако фондовый рынок также, как и векселя, имеет одну особенность, им занимаются только те, кто имеет необходимые знания, денежные средства и опыт. Правда, если учесть тот факт, что цена на акции может колебаться от одного цента до ста долларов, даже при наличии минимальной суммы денежных средств, можно начать инвестировать ее в ценные бумаги.

Конечно, многиевозразят, ведь, чтобы куда-то инвестировать деньги, их нужно сначала иметь, а лишних денег у людей просто нет. И вот здесь может пригодиться правило десяти процентов. Если его использовать, то вы должны, из каждой заработанной вами зарплаты, откладывать десять процентов. Эта сумма не сможет повлиять на ваше благосостояние, и если изъять их из личных финансов, то сильно заметно не будет. А если откладывать регулярно десять процентов, то за многие годы можно накопить большой капитал.