Депозитные вклады, векселя: как приумножить свои деньги?
Если у вас есть определенная сумма денег, и вы ее не собираетесь тратить, то свои средства вы можете приумножить. В данном случае, можно открыть депозит или купить векселя. Преимущества таких вложений.
Если говорить о депозитах, и вы хотите их себе открыть, то лучше всего открывать счет со сложными процентами. Такого рода депозиты не популярны в банковских учреждениях, но все же, в каждом втором банке они есть. Суть таких процентов заключается в том, что если в простом депозите проценты начисляются только на сумму вклада, то при сложных процентах начисляются на всю сумму.
К примеру, вы открыли депозитные вклады под сложный процент,десять тысяч рублей под десять процентов годовых, и через год у вас стало одиннадцать тысяч рублей, а десять процентов начисляются на эту же сумму и так дальше. А при простом депозите процент начисляется только на десять тысяч рублей каждый год. Лучше всего депозиты со сложными процентами открывать долгосрочными, чтобы к наступлению пенсии иметь свои собственные сбережения, и довольно приличные.
Существует еще один способ выгодного вложения денег – ценные бумаги или другими словами – фондовый рынок. На таких рынках акции могут расти в цене до ста процентов за один день. Здесь сделали состояние очень много людей. К примеру, от участия Сбербанка при покупке акций Опеля, акции в банке за три дня поднялись на тридцать шесть процентов.
Также, за счет новых технологий и всемирной паутины интернет, доступ к таким рынкам может иметь каждый человек, у которого есть доступ к сети.
Однако фондовый рынок также, как и векселя, имеет одну особенность, им занимаются только те, кто имеет необходимые знания, денежные средства и опыт. Правда, если учесть тот факт, что цена на акции может колебаться от одного цента до ста долларов, даже при наличии минимальной суммы денежных средств, можно начать инвестировать ее в ценные бумаги.
Конечно, многиевозразят, ведь, чтобы куда-то инвестировать деньги, их нужно сначала иметь, а лишних денег у людей просто нет. И вот здесь может пригодиться правило десяти процентов. Если его использовать, то вы должны, из каждой заработанной вами зарплаты, откладывать десять процентов. Эта сумма не сможет повлиять на ваше благосостояние, и если изъять их из личных финансов, то сильно заметно не будет. А если откладывать регулярно десять процентов, то за многие годы можно накопить большой капитал.
Что же до конкретных примеров инвестирования, то все богатые люди деньги под подушкой не хранят. Они ,в основном,- владельцы крупных предприятий и в размещении денежных средств им помогает целая бригада опытных аналитиков.