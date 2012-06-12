Каркасно-щитовая баня
Кто из нас не мечтал соорудить на своем участке баню и, регулярно получая, ощущать на себе пользу от банных процедур? Сегодня, благодаря современным технологиям, такое удовольствием по силам многим.
Представить истинное русское гостеприимство невозможно без банных процедур. О их пользе издавна ходят легенды. Многие жители России, планируя свой участок, предусматривают место для русской бани.
Все большую популярность приобретает щитовая баня. Давайте разберемся, почему?
Каркасно-щитовая баня – достаточно уникальный вид бань. Эксклюзивность состоит в их долговечности, надёжности, быстровозводимости, а главное - в невысокой цене. Время эксплуатации щитовой бани короче, чем кирпичной, однако, правильно выстроенное каркасное сооружение может стоять и сто лет.
При применении специальных утеплителей, парилка будет долго сохранять тепловые качества и быстро прогреваться. Соответственно, это позволит сэкономить средства на обогрев. Для сравнения коэффициентов теплопроводности отметим, что обычная деревянная стена имеет коэффициент 0,14-0,16, а специализированные изоляционные материалы обладают коэффициентом 0,04-0,05. Согласитесь, что разница существенная.
Каркасно-щитовую баню отличает возможность применения множества вариантов отделки как внутренней, так и наружной. Например, стены снаружи можно обшить сайдингом, доской, плиткой или штукатуркой.
Если сравнивать печь для русской бани и печь бани щитовой, то последняя не уступает по мощности и площади. В экономичности она во много раз превосходит печь русской бани. Построить каркасно-щитовую баню вполне возможно своими силами.
Итак, подведя итог, можно заключить, что теплопроводность щитовой бани много меньше, чем у бани, построенной из кирпича. Существует еще целый ряд достоинств такой бани, перечислим их.
1. Высокое энергосбережение в связи с маленькой теплоотдачей.
2. Сама конструкция щитовой бани лёгкая по весу, что позволяет облегчить фундамент сооружения. Таким образом, затраты на материалы значительно сокращаются.
3. Возведение здания бани возможно осуществить всего за 3-5 дней. С учетом отделочных работ и установки необходимого оборудования весь процесс займет 2-3 недели. Эксплуатировать такую баню можно сразу после завершения всех работ.
4. Технология каркаса щитовой бани позволяет спрятать все элементы электрооборудования, трубы, в стены строения. Такой плюс значительно улучшит эстетический вид вашей бани.
5. Самое большое преимущество в стоимости щитовой бани. По сравнению с другими парилками, цена относительно невысока.
Все перечисленные достоинства будут сохраняться только в случае, если щитовая баня строится качественно и добросовестно.