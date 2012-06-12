Представить истинное русское гостеприимство невозможно без банных процедур. О их пользе издавна ходят легенды. Многие жители России, планируя свой участок, предусматривают место для русской бани.

Все большую популярность приобретает щитовая баня. Давайте разберемся, почему?

Каркасно-щитовая баня – достаточно уникальный вид бань. Эксклюзивность состоит в их долговечности, надёжности, быстровозводимости, а главное - в невысокой цене. Время эксплуатации щитовой бани короче, чем кирпичной, однако, правильно выстроенное каркасное сооружение может стоять и сто лет.

При применении специальных утеплителей, парилка будет долго сохранять тепловые качества и быстро прогреваться. Соответственно, это позволит сэкономить средства на обогрев. Для сравнения коэффициентов теплопроводности отметим, что обычная деревянная стена имеет коэффициент 0,14-0,16, а специализированные изоляционные материалы обладают коэффициентом 0,04-0,05. Согласитесь, что разница существенная.

Каркасно-щитовую баню отличает возможность применения множества вариантов отделки как внутренней, так и наружной. Например, стены снаружи можно обшить сайдингом, доской, плиткой или штукатуркой.

Если сравнивать печь для русской бани и печь бани щитовой, то последняя не уступает по мощности и площади. В экономичности она во много раз превосходит печь русской бани. Построить каркасно-щитовую баню вполне возможно своими силами.

Итак, подведя итог, можно заключить, что теплопроводность щитовой бани много меньше, чем у бани, построенной из кирпича. Существует еще целый ряд достоинств такой бани, перечислим их.

1. Высокое энергосбережение в связи с маленькой теплоотдачей.

2. Сама конструкция щитовой бани лёгкая по весу, что позволяет облегчить фундамент сооружения. Таким образом, затраты на материалы значительно сокращаются.

3. Возведение здания бани возможно осуществить всего за 3-5 дней. С учетом отделочных работ и установки необходимого оборудования весь процесс займет 2-3 недели. Эксплуатировать такую баню можно сразу после завершения всех работ.

4. Технология каркаса щитовой бани позволяет спрятать все элементы электрооборудования, трубы, в стены строения. Такой плюс значительно улучшит эстетический вид вашей бани.

5. Самое большое преимущество в стоимости щитовой бани. По сравнению с другими парилками, цена относительно невысока.