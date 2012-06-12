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ООН предлагает обложить налогом крупные интернет-компании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ООН предлагает обложить налогом крупные интернет-компании

12 июня 2012, 14:39ОбществоАлександра Логинова
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