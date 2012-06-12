ООН предлагает обложить налогом крупные интернет-компании
12 июня 2012, 14:39ОбществоАлександра Логинова
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Представители Европейской ассоциации операторов связи обратились в Международный союз электросвязи с предложением внести поправки в международные регламенты электросвязи, остающиеся неизменными с 1988 года, и привести их в соответствие с требованиями современности.
Центральная идея заключается в том, чтобы обязать крупные интернет-компании, вроде Google и Facebook, платить дополнительный налог, который пойдет на поддержание работоспособности и развитие сетей провайдеров.
Отмечается, что именно такие крупные интернет-компании создают огромный поток трафика, который нагружает сети, поэтому они должны разделить с провайдерами траты на их поддержание. В предложении подчеркивается, что устанавливать фиксированный сбор и обязать платить интернет-компании не нужно – достаточно создать условия для заключения между ними и провайдерами взаимовыгодных коммерческих соглашений. Ожидается, что предложение Европейской ассоциации операторов связи будет рассмотрено на заседании ООН в декабре этого года.
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