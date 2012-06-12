Современная печать и ее виды

Сам по себе процесс печати достаточно прост. Печатание – это всего лишь процесс переноса красящего вещества с печатной формы непосредственно на материал. Однако современные способы вряд ли можно назвать простыми. Огромное количество технологий и методов сегодня готовы удивить любого.

Сегодня знание небольших тонкостей издательского дела расширяет возможности бизнеса. Зная характерные признаки и особенности некоторых способов печати, можно использовать сильные стороны конкретного способа.

Четыре основных способа печатания:

плоский или офсетный

высокий

глубокий

трафаретный

Имеет такое название из-за использования формы, на которой все элементы расположены только в одной плоскости. Офсетным способом изготавливаются книги, глянцевые журналы, газеты, ежедневники, брошюры, листовки. Этот способ по праву стал основным в издательском деле, так как именно он позволяет оформить издание именно так, как того хотелось. Поместить изображение рядом с текстом, напечатать материал с двух сторон, выбрать тип и массу бумаги, а также получить готовый продукт весьма быстро. Именно этот способ развивается за счет модернизации оборудования. Сегодня это электронная, лазерная и вычислительная техника.

Данный вид характеризуется высокой передачей текста и изображения. При высокой печати краска наносится на поверхность всех выступающих элементов. Позже при соприкосновении с бумагой краска переходит на нее.

К способам данной разновидности следует также отнести флексографскую печать, которая дает возможность наносить повторяющиеся сюжеты с очень высокой скоростью и без т.н. «разрывов». Флексография используется для обоев, упаковок и этикеток.

Передает краски на бумагу за счет элементов, которые углублены по отношению к другим. Что касается «заказчиков» этого вида, то это не издательская продукции. Это печать на упаковках, этикетках, обоях, древесине, камне, ткани и т.д. Огромный плюс данного вида в его быстрой скорости.