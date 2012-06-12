Тагильчане смотрят на Евро-2012 в основном лишь матчи с участием России
12 июня 2012, 13:01ОбществоАлександра Логинова
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TagilCity.ru провел опрос среди своих друзей и подписчиков в социальной сети ВКонтакте.
На вопрос «А вы смотрите Евро-2012?» ответили 267 человек. 90 человек(это 33,7%) сообщили, что смотрят только матчи с участием России. Навтором месте гораздо менее патриотичный ответ 72-х человек - они несмотрят чемпионат по футболу совсем. Кстати, почти 11% опрошенных,напротив, смотрят все игры без исключения. А 7 человек сказали, чтосмотрят матчи живьем прямо на стадионе.
А для всех болельщиков напоминаем, что уже сегодня вечером, а точнее ночью 13 июня, состоится очередная игра сборной России, на этот раз с Польшей. Начало матча в 00:45 по местному времени.
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