Тагильчане смотрят на Евро-2012 в основном лишь матчи с участием России

На вопрос «А вы смотрите Евро-2012?» ответили 267 человек. 90 человек(это 33,7%) сообщили, что смотрят только матчи с участием России. Навтором месте гораздо менее патриотичный ответ 72-х человек - они несмотрят чемпионат по футболу совсем. Кстати, почти 11% опрошенных,напротив, смотрят все игры без исключения. А 7 человек сказали, чтосмотрят матчи живьем прямо на стадионе.