У Chevrolet появится компактвэн Spin

Новый компактвэн будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнении, а также с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что, по словам управляющего директора Chevrolet в России Александра Мойнова, делает Spin единственной моделью в классе с такой трансмиссией. Кроме того, компактвэн получит экономичные моторы, «управляемость легкового автомобиля» и просторный салон. Более детальная информация о новинке пока не сообщается.