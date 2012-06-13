У Chevrolet появится компактвэн Spin
13 июня 2012, 05:24ОбществоРОман БОТов
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В конце июня в модельной линейке Chevrolet появится новая модель — компактвэн Spin. Первоначально он будет продаваться только в Южной Африке, а затем выйдет и на другие рынки, которые назовут позднее. Решение о поставках новинки в Россию пока не принято.
Новый компактвэн будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнении, а также с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что, по словам управляющего директора Chevrolet в России Александра Мойнова, делает Spin единственной моделью в классе с такой трансмиссией. Кроме того, компактвэн получит экономичные моторы, «управляемость легкового автомобиля» и просторный салон. Более детальная информация о новинке пока не сообщается.
Иллюстрация Chevrolet
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