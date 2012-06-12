В эти часы в Екатеринбурге проходит акция «Антипутинская ярмарка»

Антипутинская ярмарка проходит сегодня, 12 июня, с 13:00 до 15:00 в сквере на проспекте Ленина, между улицами Вайнера и Хохрякова. Цель акции — «выразить свое недовольство режимом Владимира Владимировича», сообщают организаторы.

На ярмарке будут продаваться куклы-вуду, изображающие Владимира Путина, а также Конституция РФ и другие официальные документы под видом фантастической литературы. Организаторы призывают горожан приносить на ярмарку и свои поделки. Еще одно запланированное развлечение — стрельба по мишеням, олицетворяющим режим.