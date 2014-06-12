«Будьте патриотами своей Родины»: полиция Нижнего Тагила посетила детский дом в честь праздника (ФОТО)

Офицеры полиции напомнили подростками о том, что Россия – многонациональное государство, о чем говорится в Конституции. Исторически сложилось, что наша страна объединяет в себе более 180 народов, которые вот уже множество веков сосуществуют рядом друг с другом.

И сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Хочу пожелать вам, чтобы вы росли здоровыми, физически крепкими, а самое главное, были патриотами своей Родины поздравил ребят начальник изолятора временного содержания ММУ МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант полиции Сергей Куликов.

От коллектива ИВС Сергей Анатольевич вручил воспитанникам детского дома теннисный стол. Он признался, что инструктор по спорту в детском учреждении – его давний знакомый, часто делится спортивными успехами своих воспитанников. Оказалось, что многие из них увлечены настольным теннисом, но, к сожалению, имеющийся снаряд пришел в негодность. Совещание с коллегами было недолгим: коллектив ИВС принял решение и к празднику сделал ребятам хороший подарок.

Встречи сотрудников полиции с воспитанниками детского дома чаще происходят в связи с совершенными подростками правонарушениями. А сегодня полицейские пришли к ребятам как к младшим друзьям, и это было очень неожиданно и приятно, - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского дома Ирина Паршикова. – Физическое развитие ребят для нас является одним из приоритетных направлений, поэтому такой подарок, приуроченный к Дню России – это очень актуально и весомо.

Тут же состоялись первые теннисные партии вместе с полицейскими. Старший лейтенант Кликов предложил ребятам сделать традицией проведение соревнований по настольному теннису, а победителю вручать переходящий кубок.

Это не последняя встреча с ребятами, уверены сотрудники полиции. Подростки хотят побольше узнать о работе полицейских и уже договорились о предстоящей экскурсии в изолятор временного содержания.