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Не 15 миллионов рублей, а три. Новая информация о «липовых» паспортах дорог Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не 15 миллионов рублей, а три. Новая информация о «липовых» паспортах дорог Нижнего Тагила

12 июня 2014, 12:05Общество
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