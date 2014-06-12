Не 15 миллионов рублей, а три. Новая информация о «липовых» паспортах дорог Нижнего Тагила

Ситуация усугубилась еще и тем, что при сдаче-приёмке проверки документов не было: Служба заказчика приняла готовые документы, а в Управлении имуществом не имели необходимых знаний для их оценки и сверки (перед передачей в СЗГХ).

Накануне в Нижнем Тагиле под председательством Владислава Пинаева состоялось уже второе по счету заседание, посвященное разбирательству. Совещания пока носят закрытый характер, вместо обещанного открытого, но TagilCity.ru удалось выяснить некоторую информацию.

Переделывать паспорта дорог будут, однако, когда именно – не ясно. Как пояснил TagilCity.ru источник, сейчас в Федеральном БТИ происходят внутренние «разборки». Кроме того, поменялась и сумма, которую город якобы потерял. Вместо 15 миллионов теперь около трех. TagilCity.ru следит за дальнейшим развитием событий.