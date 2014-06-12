Присоединиться к Байк-Рок пробегу по «Самоцветному кольцу Урала» сможет любой желающий

В основной колонне будут двигаться 50-60 подготовленных байкеров, автобус с музыкантами и журналистами. Общее расстояние пробега составит 1000 километров. Маршрут пройдет через достопримечательности Невьянска, Тагила, Висима, Мурзинки, Режа, Коптелово, Алапаевска, Нижней Синячихи, Ирбита, Талицы. Помимо знакомства с туристическими объектами, участники пробега запланировали сделать добрые дела: посетить детские спортивные школы, детские дома, помочь в покраске здания художественной школы, открыть памятник и многое другое.

На протяжении тура пройдет пять промо-концертов «Старого Нового Рока» в Нижнем Тагиле, Реже, Алапаевске, Ирбите, Талице, в которых примут участие как группы из муниципалитетов, так и хедлайнеры - основатели фестиваля группа «ТОП» и прозванная всеми «русскими Rammstein» группа Mordor. Также поднимется на сцену украинский мультиинструменталист Олег Универсал. Вход будет свободным для всех жителей муниципалитетов.

Параллельно будет сниматься фильм «Байки земли Уральской», автором сценария и ведущим которого стал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Основой документальной картины станут материалы пробега.

Я глубоко благодарен, что эта идея - «продвинуть» Урал с помощью таких раскрученных брендов как рок и байкерское движение, нашла поддержку в правительстве региона подчеркнул один из авторов идеи пробега директор фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений Горенбург.

Как отметил директор департамента поддержки малого и среднего предпринимательства и туризма министерства экономики Свердловской области Александр Породнов, «новый туристический продукт нашего региона «Самоцветное кольцо Урала» позиционируется как автотуристический кластер, идея провести по этой территории мотопробег - логична. Не менее важно - привлечь к развитию маршруту и частных инвесторов». Отметим, что этот проект может стать одним из интересных примеров государственно-частного партнерства в сфере туризма. Так, туристическая компания Екатеринбурга, работающая на международном рынке, уже решила вложить свои средства в часть инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Также властями региона и муниципалитетами готовятся площадки для других инвесторов.

Напомним, маршрут «Самоцветное кольцо Урала» имеет протяженность 630 километров и охватывает Екатеринбург, Березовский, Реж, Артемовский, Ирбит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил, Невьянск. Проект впервые был презентован на экономическом форуме в Сочи. На этом маршруте расположено 60 процентов достопримечательностей Свердловской области. Проект может стать новой точкой экономического роста восточных территорий региона. Задача обеспечить подъем территорий региона, в том числе, благодаря развитию в них туристической инфраструктуры, поставлена губернатором области Евгением Куйвашевым.

На базе «кольца» будет организовано пять основных маршрутов, установлены информационные знаки, планируется специализированная подготовка кадров и сертификация туристских объектов, включая гостиницы, кафе и рестораны. Прогнозный объем турпотока в разрезе территорий к 2016 году может составить 997 тысяч человек.

Все, кому интересны туристические достопримечательности, расположенные на «Самоцветном кольце Урала», смогут присоединиться в любой «точке» маршрута Байк-Рок-пробега по кольцу, который стартует в Екатеринбурге 14 июня в 8.30 утра с Площади 1905 года. Подробная программа этого яркого мероприятия, которое проходит в регионе впервые, находится на сайтах правительства Свердловской области и фестиваля «Старый Новый Рок».