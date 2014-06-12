Прыжок длиной в целую жизнь
Первый самостоятельный прыжок с парашютом, наверняка, не сравнится по эмоциям ни с каким иным приключением в жизни. Парить как птица, видеть землю такой, какой ее видят единицы живущих на ней людей, испытывать непередаваемые чувства, одним из которых обязательно будет гордость за себя, совершившего почти подвиг. За ним последует второй, третий, и для многих первый - превратится в «затяжной прыжок» на всю оставшуюся жизнь. Но ощущения от самого первого не забудутся никогда.
Чтобы их испытать, необходимо длительное обучение на базе аэродромов и парашютных клубов. Аэродром Слободка поможет научиться точно приземляться в круг, выполнять акробатические упражнения в свободном падении индивидуально и в группе, создавать сложные конструкции из куполов парашютов, а также заниматься тем, чем ранее занимались только на земле и воде: фристайлом, скайсерфингом, фрифлаем, скайдайвингом – совсем еще молодыми видами парашютного спорта. Есть еще и парашютно-горнолыжное многоборье и пилотирование купола. Потому-то и облюбовали любители экстрима аэродром во Владимирской области под совсем не «парашютным» названием. Хотя для г. Киржач это действительно слобода, находящаяся в полутора километрах от него.
Прыжки с парашютом в Москве, перенесенные в этот красивый край с живописными берегами р. Киржи, украшенными Благовещенским собором XVI века, куполами Спасской церкви, сделали город Меккой российских парашютистов. Этот аэродром стал местом тренировок любителей и профессионалов, местом соревнований и подготовки мастеров международного класса. Влюбленным в небо опытные инструкторы дадут первые наставления, и вместе с ними возможность совершить тот самый первый прыжок с самолетов Ан-28 и Ан-2. А при невозможности расстаться с этим удивительным спортом, можно здесь же, на аэродроме, после обучения в системе AFF, доведя до автоматизма работу с куполом и поведение в воздухе, выдержав довольно жесткий отбор, быть допущенным к настоящим самостоятельным прыжкам.
Прыжок с парашютом впервые, в тандеме, профессиональная подготовка спортсменов – всё это берет на себя аэроклуб с настоящим, «летающим» названием «Стриж», состоящий из истинных профессионалов, влюбленных в свое дело. Здесь, на аэродроме «Слободка», в течение уже десяти лет они строят свою работу, опираясь на принципы безопасности, опыта и ответственности. В структуру услуг клуба входит обучение, тренировки, медицинское обследование, инструктаж. Всё завершают прыжок и ощущения от свободного падения. Для многих первое приземление станет началом ни с чем не сравнимой любви к небу. И так на всю жизнь.