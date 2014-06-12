Прыжок длиной в целую жизнь

Чтобы их испытать, необходимо длительное обучение на базе аэродромов и парашютных клубов. Аэродром Слободка поможет научиться точно приземляться в круг, выполнять акробатические упражнения в свободном падении индивидуально и в группе, создавать сложные конструкции из куполов парашютов, а также заниматься тем, чем ранее занимались только на земле и воде: фристайлом, скайсерфингом, фрифлаем, скайдайвингом – совсем еще молодыми видами парашютного спорта. Есть еще и парашютно-горнолыжное многоборье и пилотирование купола. Потому-то и облюбовали любители экстрима аэродром во Владимирской области под совсем не «парашютным» названием. Хотя для г. Киржач это действительно слобода, находящаяся в полутора километрах от него.

Прыжки с парашютом в Москве, перенесенные в этот красивый край с живописными берегами р. Киржи, украшенными Благовещенским собором XVI века, куполами Спасской церкви, сделали город Меккой российских парашютистов. Этот аэродром стал местом тренировок любителей и профессионалов, местом соревнований и подготовки мастеров международного класса. Влюбленным в небо опытные инструкторы дадут первые наставления, и вместе с ними возможность совершить тот самый первый прыжок с самолетов Ан-28 и Ан-2. А при невозможности расстаться с этим удивительным спортом, можно здесь же, на аэродроме, после обучения в системе AFF, доведя до автоматизма работу с куполом и поведение в воздухе, выдержав довольно жесткий отбор, быть допущенным к настоящим самостоятельным прыжкам.