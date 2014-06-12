Ребята из детского дома будут реализовывать проект, получивший грант на сумму более 200 тысяч рублей
12 июня 2014, 14:30ОбществоCorey
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проект «Геологическая тропа «Копи Мурзинской самоцветной полосы» Нижнетагильского Благотворительного фонда «Детская жизнь» стал одним из победителей Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, сообщили в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города Нижний Тагил.
Сумма гранта составила 255 000 руб. Проект будет реализован воспитанниками Южаковского детского дома в период с 15 июня по 15 ноября 2014 года.
Проект «Геологическая тропа «Копи Мурзинской самоцветной полосы» предполагает двухдневное пребывание детей на природе с посещением геологической тропы и добыванием самоцветов. В ходе проекта участники будут изучать историю родного села и природу родного края, что помогает воспитывать бережное отношение к ней. Участвуя в проекте, дети учатся применять на практике знания, полученные из разных источников, постигая неразрывное единство природной среды и человека.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей