Ребята из детского дома будут реализовывать проект, получивший грант на сумму более 200 тысяч рублей

Сумма гранта составила 255 000 руб. Проект будет реализован воспитанниками Южаковского детского дома в период с 15 июня по 15 ноября 2014 года.

Проект «Геологическая тропа «Копи Мурзинской самоцветной полосы» предполагает двухдневное пребывание детей на природе с посещением геологической тропы и добыванием самоцветов. В ходе проекта участники будут изучать историю родного села и природу родного края, что помогает воспитывать бережное отношение к ней. Участвуя в проекте, дети учатся применять на практике знания, полученные из разных источников, постигая неразрывное единство природной среды и человека.