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Ребята из детского дома будут реализовывать проект, получивший грант на сумму более 200 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребята из детского дома будут реализовывать проект, получивший грант на сумму более 200 тысяч рублей

12 июня 2014, 14:30ОбществоCorey
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