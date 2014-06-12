С Днем России! Многонациональный город, а тагильчане хотят видеть только русских

День России, как известно, отмечается ежегодно с 1992 года. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Традиционно в этот праздник проводятся различные мероприятия, а «фишка дня» - интереснейший фестиваль национальных культур – своеобразная презентация особенностей быта каждого народа.

Сергей Носов также поздравил тагильчан с Днем России:

«В этот день мы чествуем нашу Родину, соединившую на огромном пространстве множество народов, религий, культур. Были годы, когда казалось, что нашего государства не станет, но сегодня Россия вновь укрепляет свой суверенитет и позиции на международной арене, возвращает себе утерянное лидерство в науке, экономике, спорте и культуре.

В этом немалая заслуга тагильчан, ведь на протяжении всей своей истории наш город был промышленным оплотом державы. И сейчас своим ежедневным добросовестным трудом, каждый из нас вносит свой вклад в развитие любимой Родины. Впереди у нас новые и серьезные задачи в экономике, в общественно-политической жизни. Уверен, вместе мы сможем решить самые насущные, наболевшие, масштабные социальные задачи и в городе, и в регионе.

Желаю всем патриотам России крепкого здоровья, мира и успехов!»

К несчастью, не многие тагильчане или, по крайней мере, пользователи TagilCity.ru относятся с должным вниманием к этому дню. Как показал небольшой опрос на нашем портале: «Многонациональность в России: тагильчане «за» или «против»», русские в большинстве проголосовавших хотят видеть только русских. И это почти 50% голосов! Чуть меньшее количество людей считают «Какая разница – у кого какая национальность? Все мы – люди!». Еще 9,3% считают, что «Все мы – русские» и 4%-ам совершенно без разницы.

У тагильчан также разное вероисповедание – у разных народов разная религия. Результаты опроса на TagilCity.ru:

Однажды TagilCity.ru познакомился с семьей азербайджанцев. У них пятеро детей, которые получают столько любви и заботы, о которой можно только мечтать. С обрусевшей фамилией Искандеровы семья живет в Нижнем Тагиле уже семь лет. Все дети, кроме самой младшей дочки, которой не более трех месяцев, ходят в детский сад, а старший сын посещает кадетскую школу. Накануне мы встретились с ними, чтобы прогуляться, сыграть в снежки и узнать, чем живут эти люди. Это самые обычные дети, которых сверстники почему-то не хотят воспринимать как обычных. Проблема есть у старших детей. Так, дочка Алсу, у которой летом будет первый в жизни выпускной (речь про детский сад), вынуждена стоять за себя и доказывать, что имеет право играть со всеми, только потому, что для остальных детей она «коричневая». Более того, комментарии к самой новости просто поражают.

А однажды пользователи рассказали про двор: по улице Мира, 62, где живут «русские» и Грибоедова, 7, в котором живут нерусские. Там детям запрещают друг с другом из соседних домов общаться, не говоря уже о том, чтобы отпустить погулять.

Разве в этом заключается толерантность? Всё хорошо только на словах, а на деле – никакого принятия и взаимоуважения нет. Нет и примирения. Никто не может контролировать отношения народов, кроме тех, что регламентируются законом. И сейчас главная задача не только школ, но и самих родителей – с детства внушать ребятам идею о принятии межнациональных отношений.

«Наш город, как и любой другой, многонациональный. Большой единой дружной семьей живут все населяющие его национальности и народности. Пример Нижнего Тагила наглядно убеждает ее жизненную силу. В годы Великой Отечественной войны город принял целые предприятия с их коллективами с временно захваченной немцами Украины. Тагильчане мирились с невзгодами, предоставляли свои квартиры попавшим в беду людям. После войны часть украинцев возвратилась в родные места. Для многих же Нижний Тагил стал их второй родиной. Мы, тагильчане, это русские, украинцы, белорусы, марийцы, татары, немцы, евреи и другие национальности – часть великой семьи, которая зовется Россия».