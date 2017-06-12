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6 лет добавили к сроку заключения мошеннику из Верхней Салды из-за вновь открывшихся обстоятельств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 лет добавили к сроку заключения мошеннику из Верхней Салды из-за вновь открывшихся обстоятельств

12 июня 2017, 09:15Общество
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