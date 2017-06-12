Энергетики оставили бани в Чекистском районе Сосьвы без света из-за угрозы пожаров

Десятки частных бань в Чекистском районе стоят без света. Жители возмущены и не знают, как им сейчас мыться. Многие многоквартирные дома в Сосьве не подключены к горячему водоснабжению, да и холодная вода течёт с перебоями.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс», с которой был заключен договор, сообщили, что действий по отключению они не производили. Поэтому местных жителей направили в «МРСК УРала».

В «МРСК УРала» сообщили, что отключение произвели они, для безопасности местных жителей. Дело в том, что 24 мая произошло автоматическое отключение из-за неудовлетворительного состояния отпаек. В настоящее время ведутся поиски организации, ответственной за эксплуатацию участка.

Для собственников бань, отключенных от электричества, сохраняется опасность возгораний. Последний пожар случился 19 мая, пишет издание Глобус.