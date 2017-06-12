Незаконно хранивший оружие житель Богдановича попытался подкупить сотрудника полиции

В мае 2017 в районе проходил рейд под названием «Арсенал», в ходе которого правоохранители нашли запас огнестрельного оружия и боеприпасов у жителя села Байны.

Мужчина, как выяснилось, работает руководителем на одном из предприятий города. Ему 63 года. Свою вину он признал и передал свой арсенал сотрудникам полиции.

Чтобы избежать наказания, мужчина предложил 20 тысяч рублей полицейскому. Однако сотрудник органов доложил о намерении мужчины руководству.

Началась операция по изобличению нарушителя, в которой приняли участие сотрудники ОБЭП. Они засняли на камеры момент передачи взятки, а затем произвели задержание.

Мужчина свою вину признал и теперь ожидает заседания, где его будут судить по факту взятки должностному лицу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.