Подполковник полиции в Екатеринбурге уволен после пьяного ДТП
12 июня, 09:35Общество
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В Екатеринбурге уволен подполковник полиции Владислав Сергеев, который подозревался в употреблении алкоголя за рулем.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают «Европейско-Азиатские новости», Владислава Сергеева уволили в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника ОВД, а его начальник понесет дисциплинарную ответственность.
Подполковник 8 мая врезался в припаркованный во дворе автомобиль. Сотрудники ГИБДД заподозрили его в употреблении спиртного, однако полицейский отказался проходить медэкспертизу.
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