Пострадавших нет: подробности пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
13 июня, 00:45Общество
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В Нижнем Тагиле в ночь на 13 июня продолжается тушение пожара на улице Калинина. Пострадавших и погибших в пожаре нет, официально сообщили сотрудники полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно о том, что ущерб был нанесён четырем семьям, которые проживали в двух двойных домах – №22 и 20, а также в №18 и 16.
Журналисту TagilCuty.ru пояснили, что, вероятно, возгорание началось с сарая или с бани, расположенной у дома №18.
В полночь на месте работали четыре пожарные машины, а также сотрудники полиции.
Ранее, напомним, обсуждалась иная версия – поджог.
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Видео: Владимир Микушин / ВК
Видео: Егор Федотов / ВК
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