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Правительство Свердловской области одобрило долгосрочный план развития ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство Свердловской области одобрило долгосрочный план развития ЖКХ

12 июня, 17:25Общество
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