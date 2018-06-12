Правительство Свердловской области одобрило долгосрочный план развития ЖКХ

При планировании стратегии учитывалось то, что в 2016 году примерно 79% населения были довольны уровнем оказания коммунальных услуг.

В приоритете проекта стоит не только повышение качества систем жизнеобеспечения, но и их планомерное и результативное развитие.

Важную роль авторы концепции отводят привлечению к проблемам ЖКХ предпринимателей и жильцов.

Главным показателем результата проведенных мер будет уменьшение степени износа коммунальной инфраструктуры, экономия ресурсов и снижение уровня аварийности, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Проект – концепция развития ЖКХ - комплексный и всеобъемлющий документ. В перспективе он будет дополнен стратегией бюджетного финансирования отрасли, прогнозом по тарифам отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.