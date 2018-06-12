Владислав Пинаев поздравил тагильчан с государственным праздником - Днем России
Временно исполняющий полномочия главы города Нижний Тагил, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев поздравил тагильчан с государственным праздником — Днем России.
В поздравлении отмечается:
В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Этот праздник отмечают все, кто вкладывает собственный труд, творчество и силы в развитие страны. Нам есть чем гордиться – у нас великая культура, богатейшая история, огромные достижения в самых разных сферах жизни.
На протяжении без малого трех столетий Нижний Тагил был промышленным оплотом державы. И сейчас тагильчане многое делают для своей любимой Родины. Наш труд, наши достижения и победы – это вклад в могущество и процветание всей России.
Мы с вами уверенно пишем новейшую историю своего государства, и нам по силам сделать так, чтобы и мы, и наши дети испытывали чувство гордости за Родину, за народ, за русский дух и русский характер. С праздником вас, дорогие земляки! С Днем России!
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