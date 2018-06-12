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Владислав Пинаев поздравил тагильчан с государственным праздником - Днем России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев поздравил тагильчан с государственным праздником - Днем России

12 июня, 10:00Общество
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