Владислав Пинаев поздравил тагильчан с государственным праздником - Днем России

В поздравлении отмечается:

В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Этот праздник отмечают все, кто вкладывает собственный труд, творчество и силы в развитие страны. Нам есть чем гордиться – у нас великая культура, богатейшая история, огромные достижения в самых разных сферах жизни.

На протяжении без малого трех столетий Нижний Тагил был промышленным оплотом державы. И сейчас тагильчане многое делают для своей любимой Родины. Наш труд, наши достижения и победы – это вклад в могущество и процветание всей России.

Мы с вами уверенно пишем новейшую историю своего государства, и нам по силам сделать так, чтобы и мы, и наши дети испытывали чувство гордости за Родину, за народ, за русский дух и русский характер. С праздником вас, дорогие земляки! С Днем России!