Путин присвоил главе свердловского ГУФСИН звание генерал-майора
Сегодня, 15:19ОбществоФото: сайт ГУФСИН по Свердловской области
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Начальнику ГУФСИН по Свердловской области Александру Федорову присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает издание «АиФ-Урал».
Александр Федоров возглавил свердловскую Федеральную службу исполнения наказаний в мае 2018 года. До этого он был начальником ГУФСИН по Тамбовской области.
Напомним, что в одном из интервью Александр Федоров предложил закрыть ИК-56 «Черный беркут» в Ивделе, где содержатся осужденные пожизненно. Заключенные часто жаловались на плохие условия содержания.
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