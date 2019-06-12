Шесть новых граждан России приняли присягу в Нижнем Тагиле

Вы становитесь гражданами великой многонациональной страны. Я желаю вам с честью и достоинством нести звание гражданина Российской Федерации. Для меня это первый опыт, буду стараться и в дальнейшем приезжать на принятие присяги. Это хорошая новая традиция, могу только поддержать подобное начинание. Она ценна тем, что человек не просто расписывается в документах, а, принося присягу, чувствует ответственность за свое будущее уже как гражданина России,отметил мэр.