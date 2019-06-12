Шесть новых граждан России приняли присягу в Нижнем Тагиле
12 июня в стране отмечается День России. В преддверии этого праздника в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» состоялась церемония принесения присяги новыми гражданами государства. В ней приняли участие мэр города Владислав Пинаев и начальник управления Ибрагим Абдулкадыров.
В торжественной обстановке в музее отдела по вопросам миграции присягу принесли шесть человек — уроженцев Казахстана, Таджикистана и Украины.
Глава города, который присутствовал на такой церемонии в первый раз, обратился к новым гражданам с приветственным словом.
Вы становитесь гражданами великой многонациональной страны. Я желаю вам с честью и достоинством нести звание гражданина Российской Федерации. Для меня это первый опыт, буду стараться и в дальнейшем приезжать на принятие присяги. Это хорошая новая традиция, могу только поддержать подобное начинание. Она ценна тем, что человек не просто расписывается в документах, а, принося присягу, чувствует ответственность за свое будущее уже как гражданина России,отметил мэр.
Ибрагим Абдулкадыров, принимавший присягу у граждан, вручил им на память экземпляр Конституции Российской Федерации. Интересно, что годом ранее в этом же отделе российское гражданство получили более 380 человек.