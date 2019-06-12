Свердловская область не вошла в топ регионов с высокой рождаемостью
Сегодня, 15:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Росстат назвал регионы с самой высокой рождаемостью в 2018 году. Лидером в рейтинге стала Москва, сообщается на сайте Федеральной службы госстатистики.
В 2018 году в столице России родились 132,1 тысячи человек. Второе место в рейтинге Росстата заняла Московская область (83 тысячи человек), третье — Краснодарский край (64,5 тысячи), далее — Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч человек).
Свердловская область заняла пятое место в списке субъектов России с высокой смертность. В 2018 году в регионе умерли 58,5 тысячи человек. На первом месте в списке также значится Москва (122 тысячи человек).
По данным госстатистики, в 2018 году женщины в России стали рожать еще позднее: средний возраст рожениц составил 30 лет.
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