Свердловская область не вошла в топ регионов с высокой рождаемостью

В 2018 году в столице России родились 132,1 тысячи человек. Второе место в рейтинге Росстата заняла Московская область (83 тысячи человек), третье — Краснодарский край (64,5 тысячи), далее — Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч человек).

Свердловская область заняла пятое место в списке субъектов России с высокой смертность. В 2018 году в регионе умерли 58,5 тысячи человек. На первом месте в списке также значится Москва (122 тысячи человек).