В Екатеринбурге экс-начальник СвЖД освобожден под залог в 5 млн рублей

Экс-начальник СвЖД будет отпущен из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.

Срок домашнего ареста Миронова истекает 12 июня. Ранее следствие требовало продлить его, но из-за технической ошибки, допущенной в ходатайстве, суд отказал рассматривать документ.