В Екатеринбурге экс-начальник СвЖД освобожден под залог в 5 млн рублей
Сегодня, 19:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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12 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему начальнику СвЖД Алексею Миронову, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-начальник СвЖД будет отпущен из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.
Срок домашнего ареста Миронова истекает 12 июня. Ранее следствие требовало продлить его, но из-за технической ошибки, допущенной в ходатайстве, суд отказал рассматривать документ.
Напомним, что Миронова задержали в декабре прошлого года. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и взятках.
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