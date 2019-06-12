В Екатеринбурге местный житель получил 3,5 года за приобретение и хранение наркотиков

Следствие доказало, что 10 марта 2019 года Постников под предлогом работы наркокурьером приобрёл наркотическое вещество на сумму почти 10 тыс. рублей. 11 марта подсудимый забрал вещество из закладки в Железнодорожном районе Екатеринбурга, но вместо продажи сохранил его для себя.

Во время задержания и обыска у мужчины изъяли 7,61 грамм синтетического наркотика, расфасованного в 25 свёртков. Свою вину Постников признал в полном объёме. Суд назначил екатеринбуржцу наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Отбывать их он будет в колонии общего режима.