В Екатеринбурге местный житель получил 3,5 года за приобретение и хранение наркотиков
На скамье подсудимых Железнодорожного районного суда оказался екатеринбуржец Богдан Постников, которому были предъявлены обвинения за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие доказало, что 10 марта 2019 года Постников под предлогом работы наркокурьером приобрёл наркотическое вещество на сумму почти 10 тыс. рублей. 11 марта подсудимый забрал вещество из закладки в Железнодорожном районе Екатеринбурга, но вместо продажи сохранил его для себя.
Во время задержания и обыска у мужчины изъяли 7,61 грамм синтетического наркотика, расфасованного в 25 свёртков. Свою вину Постников признал в полном объёме. Суд назначил екатеринбуржцу наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Отбывать их он будет в колонии общего режима.
10 июня в Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей во время контрольной закупки полиция задержала 19-летнего молодого человека. Помимо вещества, которое имелось у задержанного при себе, у него на квартире правоохранители обнаружили 6 грамм наркотических веществ.