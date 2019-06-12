В Сухом Логу заведующая детским садом устроила мужа на ключевые должности
Прокуратура Сухого Лога проверила одно из дошкольных учреждений города на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что заведующая устроила своего мужа, как на имеющиеся должности, так и на те, которые не предусмотрены штатным расписанием учреждения, сообщает свердловская прокуратура.
Руководительница дошкольного учреждения заключила с супругом трудовой договор о принятии его на должности рабочего для ремонта здания, завхоза, дворника и электрика. При этом последняя должность не предусмотрена штатным расписанием детского сада. Также в 2018 году заведующая заключила с мужем семь договор подряда, столько же было заключено с зятем в период 2018–2019 годов. Выплачивая родственникам премии, она уменьшила годовой фонд стимулирующих выплат для других работников на 112 тыс. рублей.
На основании выявленных при проверке нарушений антикоррупционного законодательства прокуратура Сухого Лога вынесла представление в адрес начальника управления образования городского округа. К заведующей были применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения.