В Сухом Логу заведующая детским садом устроила мужа на ключевые должности

Руководительница дошкольного учреждения заключила с супругом трудовой договор о принятии его на должности рабочего для ремонта здания, завхоза, дворника и электрика. При этом последняя должность не предусмотрена штатным расписанием детского сада. Также в 2018 году заведующая заключила с мужем семь договор подряда, столько же было заключено с зятем в период 2018–2019 годов. Выплачивая родственникам премии, она уменьшила годовой фонд стимулирующих выплат для других работников на 112 тыс. рублей.