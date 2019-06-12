В Свердловской области ожидается похолодание с 13 июня

В среднем температура ночью в эти дни составит от +3 до +5 градусов по шкале Цельсия. Днём ожидается от +9 до +14 градусов.

Вместе с этим синоптики обещают небольшие дожди, а также северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.