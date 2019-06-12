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В Свердловской области ожидается похолодание с 13 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области ожидается похолодание с 13 июня

Сегодня, 09:52ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила/Сергей Кузнецов
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