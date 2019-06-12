В Свердловской области ожидается похолодание с 13 июня
Сегодня, 09:52ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила/Сергей Кузнецов
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Свердловчан ожидает очередное похолодание. Уже 13 июня температура в ночное время может опуститься до нуля градусов, пишет Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
В среднем температура ночью в эти дни составит от +3 до +5 градусов по шкале Цельсия. Днём ожидается от +9 до +14 градусов.
Вместе с этим синоптики обещают небольшие дожди, а также северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле похолодание будет достаточно резким: если 11 июня температура днём будет достигать +21 градус, то уже 12 июня столбик термометра поднимется не выше 10 градусов по шкале Цельсия.
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