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Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём России

Сегодня, 09:42ОбществоФото: TagilCity.ru
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