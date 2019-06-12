Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём России

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Глава Нижнего Тагила поздравил жителей города с государственным праздником Российской Федерации — Днём России, который ежегодно отмечается с 1992 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня его отмечают все, кто вкладывает собственный труд в процветание и могущество нашей страны. Мы хотим видеть Россию влиятельным и передовым государством мира. На сложном пути нам придает силы опыт наших предков. Стране есть, чем гордиться — у России великая культура, богатейшая история, огромные достижения. Значителен вклад в развитие государства тагильчан, которые на протяжении уже трех столетий добросовестно трудятся во благо Отчизны,обратился мэр к тагильчанам.
Также глава города отметил, что от каждого жителя города зависит будущее России. Владислав Пинаев пожелал горожанам новых трудовых успехов, благополучия и счастья.
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