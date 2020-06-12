Депутат думы Екатеринбурга Пирожков признал неэффективными ограничения из-за COVID-19
Сегодня, 15:33ОбществоФото: страница Андрея Пирожкова во ВКонтакте
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Большинство ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, доказали свою неэффективность. Об этом TagilCity.ru рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Екатеринбург
Он также рассказал, что провел пикет вместе с журналистом Павлом Пивоваровым.
«100 тысяч человек не могут выйти на работу, 1 миллион человек не может купить летнюю одежду», гласит надпись на плакате.
Андрей Пирожков считает, что властям региона нужно определиться, закончился период самоизоляции, или нет.
Из-за карантина многие проблемы стоят на «паузе», областному руководству нужно определиться — закончился он или нет. Я считаю, закончился, посмотрите на улицы городов, пляжи, места отдыха, рассказал TagilCity.ru Андрей Пирожков.
Он добавил, что если ограничения не будут сняты, то, возможно, люди выйдут на новые пикеты.
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