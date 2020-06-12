Депутат думы Екатеринбурга Пирожков признал неэффективными ограничения из-за COVID-19

Он также рассказал, что провел пикет вместе с журналистом Павлом Пивоваровым.

«100 тысяч человек не могут выйти на работу, 1 миллион человек не может купить летнюю одежду», гласит надпись на плакате.

Андрей Пирожков считает, что властям региона нужно определиться, закончился период самоизоляции, или нет.

Из-за карантина многие проблемы стоят на «паузе», областному руководству нужно определиться — закончился он или нет. Я считаю, закончился, посмотрите на улицы городов, пляжи, места отдыха, рассказал TagilCity.ru Андрей Пирожков.